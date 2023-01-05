الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كريس المصرى يقدم ألعاب خفة يد لمواهب «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل كريس المصري، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص كريس على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه سحر، ولكنه يعتمد على خفة اليد فقط.

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

كريس المصري مواهب البرنامج وزارة الشباب والرياضة الفقرات السحرية المتحدة للخدمات الإعلامية

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