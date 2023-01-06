مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 6-1-2023

استقرت اسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية ديسمبر الماضي والذي أرجعه العاملين في سوق مواد البناء إلى ارتفاع سعر الدولار.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

وكان البنك المركزي قد اتجه الى رفع قيمة الدولار مقابل الجنية 4 مرات خلال عام واحد مما تسبب في ارتفاع كافة أسعار السلع ومنها مواد البناء، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 6-1-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثمارى 24461.58 جنيه.

سعر الحديد عز 24818.75 جنيه.

سعر الحديد بشاي 23300 جنيه .

سعر حديد العتال 23400 جنيه .

سعر حديد عطية 23130 جنيه .

سعر حديد سرحان 23100 جنيه .

سعر حديد المراكبي 23200 جنيه .

سعر حديد الكومي 23200 جنيه .

سعر حديد المعادي 23150 جنيه .

سعر حديد العشري 23300 جنيه .

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

سعر الاسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادى1890.72 جنيه .

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.

سعر اسمنت المسلح 1900 جنيه .