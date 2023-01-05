البابا تواضروس يستقبل وزيرة التخطيط ورئيسة «القومي للمرأة» لتهنئته بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويترأس البابا تواضروس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء غدٍ الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وبحضور كبار الشخصيات في الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.