منها «اكتشاف البطء».. 7 إصدارات جديدة لـ سمير جريس في معرض القاهرة

يشارك الكاتب المترجم سمير جريس بـ 7 إصدارات جديدة في معرض القاهرة للكتاب 2023، والمقرر عقده في الفترة من 24 يناير وحتى 4 فبراير.

وقال سمير جريس: مع معرض القاهرة للكتاب أنتظر هذا العام سبع إصدارات أنجزت معظمها في السنتين الماضيتين خلال وباء الكورونا اللعين: أربع ترجمات صدرت في الشهور الماضية، وثلاث ترجمات جديدة ستصدر مع المعرض، وهي متنوعة كل التنوع.

والإصدارات الجديدة لـ سمير جريس هي: "ملحمة أنيت" للكاتبة الألمانية آنه فيبر، وهي الرواية الفائزة بجائزة الكتاب الألماني عام 2020 وهي من أهم الجوائز الألمانية. في هذه "الملحمة" تعرض الكاتبة سيرة حياة آنيت دو بومانوار (من مواليد 1923) التي كافحت ضد النازيين في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ثم انضمت إلى المناضلين الجزائريين في حربهم من أجل استقلال الجزائر عن فرنسا، وطنها. رواية مدهشة عن الشجاعة، والمقاومة، والنضال من أجل الحرية. تصدر الترجمة عن دار الكرمة للنشر.

"إردوجان" – رواية مصورة (كوميكس) للكاتب التركي الذي يعيش منفيا في ألمانيا جان دوندار، رسوم الفنان السوداني المصري محمد أنور. كتاب مثير يعرض فيه الصحفي التركي قصة صعود رجل إلى السلطة، رجل لا يتورع عن استخدام أي وسيلة لبلوغ هدفه، والغاية عنده تبرر دائما الوسيلة. كتاب مهم وممتع، عن آليات الوصول إلى السلطة. وما جاء في الكتاب لا ينطبق على تركيا أو إردوجان فحسب، وكانت ترجمته تجربة ممتعة لي. تصدر الترجمة عن دار "المحروسة".

"القاضي وجلاده"، لفريدريش دورنمات: وهي أشهر الروايات البوليسية للكاتب السويسري الكبير فريدريش دورنمات الذي ترجمت له من قبل رواية "الوعد" والمجموعتين القصصيتين "العطل" و"السقوط".

في "القاضي وجلاده" يرتقي دورنمات بالقصة البوليسية "الخفيفة" إلى منزلة الأدب "الثقيل"، أو يهبط بالفلسفة كي تكون قصة مشوقة، ويبدع الفن حيث لا يتوقعه أحد. تصدر الترجمة عن دار "الكتب خان".

"العملاق النَسّاء" لدافيد فاجنر، عن شركة المطبوعات اللبنانية.

"اكتشاف البطء" لستن نادولني، عن دار أطلس السورية.-

المجموعة القصصية "وكان مساء" للأديب الألماني هاينريش بُل (نوبل 1972)- وأخيرا أتمنى أن يوفر مشروع "كلمة" نسخا من ترجمتي للكتاب الرائع "فهرس بعض الخسارات" ليوديت شالانسكي الذي لم تصل منه نسخ حتى الآن إلى أي بلد عربي.