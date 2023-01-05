الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنتهي من مشروع مجمع الخدمات ونقطة إسعاف عرابة أبيدوس بسوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

لم تترك مبادرة حياة كريمة الرئاسية بابا للتطوير إلا وطرقته، في مختلف قرى محافظات مصر، و تسعى للمتابعة الدورية لمعرفة مدى إنجاز المشروعات وإن كانت مطابقة للمواصفات والمعايير ومتابعة المتطوعين وجهودهم لإنجاز تلك المشروعات.

ومن ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية تنفيذ عدد من الأعمال بمحافظة سوهاج مركز البلينا بقرية عرابة أبيدوس، والتي تم إنجاز فيها مجمع الخدمات الحكومية والذي يضم وحدة محلية، مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب سجل مدني، مكتب للشهر العقاري، قاعة مجلس محلي شعبي.

بالإضافة إلى إنجاز مشروع نقطة إسعاف عرابة أبيدوس، والذي وصلت نسبة الإنجاز في كل من المشروعين ١٠٠٪، وسوف يتم خلال الفترة المقبلة بدء العمل فيهم واستقبال أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم مختلف الخدمات لهم.

 

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 13% نصيب سوهاج من مشروعات «حياة كريمة»، و إن مشروع «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد «مشروع القرن»، موضحاً أن نصيب سوهاج بهذا المشروع هو نصيب الأسد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نصيب سوهاج فقط من مشروع حياة كريمة هو 13% من إجمالي المراحل الأولى للمشروع، والخاصة بتطوير المراكز، بالإضافة إلى 12% من عدد القرى».

وأوضح أن عدد المستفيدين من هذا المشروع في المرحلة الأولى 2.53 مليون مواطن داخل المحافظة، من إجمالي 18 مليونا على مستوى الجمهورية، والذين يمثلون سكان المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

وتابع: «بالإضافة إلى 2656 مشروعًا داخل المحافظة، بتكلفة حوالي 36.6 مليار جنيه، والمشروعات التي تم تنفيذها في المرحلة التمهيدية للمبادرة وصلت تكلفتها إلى 330 مليون جنيه».

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مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة حياة كريمة حياة كريمه محافظة سوهاج قرية عرابا ابيدوس مجمع الخدمات الحكومية مشروع نقطة إسعاف عرابة ابيدوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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