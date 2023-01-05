القنطرة شرق بالإسماعيلية تشن حملة مكبرة للنظافة والإنارة العامة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس، نشاطها اليومي في قطاعات النظافة، والإنارة العامة.

حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية، برفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية وكنس الشوارع، بمناطق شارع الجيش، وشارع التحرير بالمدينة القديمة.

كما تم رفع المقالب الرئيسة بمناطق شارع الجيش، شارع التحرير، شارع الثورة، شارع أسيوط، شارع سوق الأربعاء، وشارع العريش بمنطقة عزبة ناصر.

كما قام قسم الكهرباء بالوحدة خلال الفترة الصباحية، بأعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة والكشافات، حيث تم استكمال الأعمال بالمدينة الجديدة، بمنطقة المنخفض، ومنطقة عمارات التعمير، بجانب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.