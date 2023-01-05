الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام السابق لحلف الناتو: يتعين على أوروبا المساعدة بردع الصين عن مهاجمة تايوان

تايوان
تايوان

قال الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن، اليوم الخميس، إنه يتعين على أوروبا المساعدة في ردع الصين عن مهاجمة تايوان.

وطالب راسموسن، القادة الأوروبيين بالالتزام علنا بقطع وصول الصين إلى الاقتصاد العالمي إذا تحركت في تايوان، لافتا إلى أن توضيح العواقب الاقتصادية الخطيرة لأي هجوم الآن سيكون رادعا قويا، وفقا لموقع «اكسيوس».

كما أشاد راسموسن بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حالة تعرضها لهجوم من الصين، لافتا إلى أنه تم استبدال الغموض الاستراتيجي بالوضوح الاستراتيجي.

وتابع الأمين العام السابق للحلف: "الناتو ليس له دور مباشر يلعبه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التجمعات مثل المجموعة الرباعية هي الأنسب لدعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

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وفى تصريحات سابقة، حذر النائب البريطاني ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، توبياس إلوود، من أن الصين ستحاول السيطرة على تايوان بالقوة خلال عامين، في الوقت الذي يحذر فيه كبار المسئولين الحكوميين من عواقب "كارثية" على اقتصاد المملكة المتحدة إذا حدث ذلك.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قول النائب البريطاني- في تغريدة على موقع "تويتر- إن "الغزو الصيني لتايوان سيؤدي إلى انعدام الأمن العالمي وستكون له عواقب وخيمة على المملكة المتحدة".

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وأضاف إلوود: "منذ عام توقعت أن تغزو روسيا أوكرانيا مع عواقب وخيمة على المملكة المتحدة والغرب. في المسار الحالي، أتوقع أن الصين ستحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة في العامين المقبلين، مع تداعيات أكبر بكثير على المملكة المتحدة وإطلاق حقبة جديدة من انعدام الأمن العالمي".

وأوضحت الصحيفة- في تقرير على موقعها الإلكتروني- أنه في حالة غزو الصين لتايوان، فمن المرجح أن تفرض بريطانيا عقوبات صارمة على الصين، وفق ما كشف عنه مسئولون في الحكومة البريطانية لصحيفة "ذا تايمز"، والذين حذروا من أن الشركات البريطانية، التي يستورد الكثير منها سلعًا مهمة من الصين وتايوان، ستتأثر بشكل كبير بصعوبة التجارة.

الأمين العام السابق لحلف الناتو الصين اوروبا تايوان الاقتصاد العالمي

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وائل لطفي

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