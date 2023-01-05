الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: 235 فرصة عمل للشباب في 14 شركة بالقليوبية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل، بوزارة القوى العاملة، عن توفير 235 فرصة عمل للشباب من الجنسين في 14 شركة من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب تبدأ من 2400 جنيه بالإضافة إلى مزايا أخرى، على مهن وتخصصات مختلفة، بحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل، وذلك لشغلها خلال يناير 2023.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن الوظائف المطلوبة هي 2 مدرس لغة إنجليزية، و2 مدرس رياضيات، و22 مندوب مبيعات، و50 عمال تفصيل وحياكة بكافة أعمالها، و87 عامل إنتاج، و20 عامل زراعي، و29 سائق، و16 عامل مخزن، يشترط أن يكون سن المتقدم لهذه الوظائف من 18 إلى 50 سنة، للحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط أو بدون، للشباب من أبناء المحافظة.

وحددت الوزارة في بيانها، أنه على الراغبين في التقدم للحصول على تلك الوظائف تقديم الأوراق المطلوبة إلى مقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية وعنوانها: بنها - منطقة الفيلل – مجمع المصالح، ومرفق بيان بأسماء الشركات التى تقدمت بطلب للحصول على تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة في كل شركة.

القوى العاملة فرصة عمل محافظة القليوبية شركة الوظائف المطلوبة حملة المؤهلات

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