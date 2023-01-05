حبس خلية إخوانية 45 يوما بتهمة محاولة ضرب الاقتصاد في القليوبية

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، بحبس أفراد خلية إخوانية إرهابية 45 يوما حبسا مطلقا على ذمة القضية، وفق قانون الكيانات الإرهابية، لقيامهم بتجميع العملة الأجنبية والاتجار فيها عن غير طريق المصارف الشرعية وقيامهم بجمعها من السوق والمواطنين لضرب الاقتصاد المصري والإخلال بالأمن المجتمعي.

كان المتهمون وهم ثلاثة أفراد ويتمركزون في منطقتى شبرا الخيمة وقليوب بالقليوبية، ويتزعمهم شخص يدعى "م، م. ع"، والذى كان يعمل بالخارج، قد قام بتكوين شبكة لجذب تحويلات المصريين بالخارج عن غير طريق المصارف الشرعية وقيامهم بشراء العملة الدولارية من السوق المحلى وخارج إطار البنوك بهدف إحداث خلل اقتصادي بالبلاد.

وتوصلت معلومات وتحريات الجهات الرقابية إلى قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية ونشاط أفرادها المضاربة على العملة وتلقيهم تمويلات من الخارج بهدف زعزعة الاقتصاد المصرى كما قاموا بإنشاء مواقع إلكترونية وهمية للحصول من خلالها على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالمواطنين وإعادة استخدامها فى غير الأغراض الشرعية بالنصب عليهم وسحب الأموال من أرصدتهم بزعم الشراء الإلكتروني والترويج عن إمكانياتهم في إصدار الفواتير الإلكتروينة للراغبين فى التعامل بها.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية والمصرية وعدد من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة وسلاحيين ناريين وسيارتين وبعض الطابعات "الليزر" وهاتفين دوليين نقاليين، واعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم كاملة وبإدارتهم لمواقع وهمية عبر شبكة الإنترنت لإحداث خلل بالاقتصاد المصري وزعزعة الأسواق المالية.

وأرشد المتهمون عن باقي أفراد الشبكة ووسطائهم ومصادر تمويلهم، وأمرت النيابة العامه بإحالتهم لمحكمة الجنايات فاصدرت قرارها السابق.