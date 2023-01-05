الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفد الاتحاد الوطني للفروسية بدولة قطر

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفد الإتحاد الوطنى للفروسية والخماسى بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ووفد إدارة الهيئة الزراعية المصرية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، وممثل المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية (الإيكاهو).

حيث تم تنظيم جولة تفقدية لهم بـ(محجر الشرطة البيطرى المعتمد لتصدير الخيول - مرتفعات الشرطة للفروسية - وادي الفروسية) وذلك في ضوء الاستعداد لتوقيع البروتوكول الصحي لتصدير الخيول بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر لمشاركة الخيول المصرية في البطولات الدولية والعربية التي ستقام في الدولتين.

تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي استعرض خلاله الإمكانيات والمعدات التى تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالمحجر البيطري والمنشأ لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للخيول بأنواعها للأسواق العربية، وتم اعتماده من الاتحاد الأوروبي كمحجر تصدير لنقل الخيول بسهولة للمشاركة في البطولات الدولية.

كما تفقد الوفد الزائر عددا من مرافق المحجر البيطري واسطبلات إيواء الخيول والميادين الرئيسية والمستشفى البيطري والتى تضم أحدث الأجهزة الطبية، كما تم استعراض إمكانيات الوزارة من خيول عربية أصيلة ذات نسب عريق ترجع إلى خيول الخاصة الملكية والتى لاقت إعجاب الحاضرين.. ثم انتقل الوفد الزائر لتفقد وادي الفروسية بمنطقة الفسطاط والذي تم إنشائه لتنمية مهارات الفروسية.

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لتنظيم مثل تلك الفعاليات، لما لمسوه من إمكانيات فائقة المستوى فى مجال تربية الخيول العربية النادرة والحفاظ على السلالات الأصيلة، استعداداً لتصدير الخيول المصرية وإقامة البطولات في مصر وتبادل الخبرات الدولية والعربية في هذا المجال.

أكاديمية الشرطة وفد الإتحاد الوطنى للفروسية قطر الهيئة الزراعية المصرية

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