لليوم الثاني.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالغربية

تواصل سيارات شفط مياه الأمطار التابعة لمجالس المدن والأحياء وشركة مياه الغربية والحماية المدنية جهودها لليوم الثاني على التوالي لشفط مياه الأمطار من الشوارع بعد تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على مدن ومراكز المحافظة.

وانتشرت 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و164 معدة تابعة للحماية المدنية، في الشوارع لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة والفرعية والشوارع الرئيسية بالمحافظة لتسيير حركة المرور.

كما انتشر رجال المرور على الطرق السريعة والفرعية لتنظيم حركة المرور لمنع الزحام على الطرق مع تنبيهات للسائقين بتواخي الحذر أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.