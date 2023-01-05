الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النحاس اليوم في التعاملات الصباحية

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارًا في الأسواق اليوم الخميس 5 يناير 2023 في التعاملات الصباحية، ويعتبر خام النحاس من الخامات الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الذهب، وجاءت أسعار النحاس كالتالي.

- أسعار النحاس اليوم

 – وسجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم  من 80 إلى 145 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

واحتلت المركز الثاني بقائمة كبرى الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته من مصر، بقيمة 23,994 مليون دولار مقابل 24,084 مليون دولار، تليها لبنان في المركز الثالث بقيمة 21,253 مليون دولار مقابل 17,253 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 23%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 47%.

النحاس التعاملات الصباحية العديد من الصناعات الصناعات صناعة الذهب

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