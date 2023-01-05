اليوم.. الحكم على امرأة وعشيقها في قتل زوجها

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الخميس، الحكم على سيدة وعشيقها في المعصرة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهما، لاتهمامها بقتل زوج الأولى.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9330 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة، أن المتهمان، قتلا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك انتقامًا منه لانتوائه الزواج من غيرها، فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لذلك الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا - سلمته للثاني - وطلبت عونه في تهديد المجني عليه فقبل ذلك.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى استأجرت عقارًا ثم استدرجا المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أشهر الثاني سلاحه الناري وساقاه إلى غرفة النوم وما أن دلف إليها فغافلته المتهمة طعنًا برقبته فسقط أرضًا فوالته بالطعنات فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمة الأولى، أنها أحرزت أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.