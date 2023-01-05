الخميس 05 يناير 2023
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رياضة

أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبى

عبدالله السعيد وكريم
عبدالله السعيد وكريم فؤاد

علّق كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر كريم فؤاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻭﻣﺎ ﺳﺄﻛﻮﻥ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺍﻟﺤﻤﺪُﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤُﺒﻬﺠﺔ ﻭﻟﺤﻈﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺒﺔ، ﺍﻟﺤﻤﺪُﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖٍ ﻭﻓِﻲ ﻛﻞ ﺣﻴِﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل".

وأعلن النادي الأهلي، إصابة كريم فؤاد لاعب فريق الكرة بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري.

وكان التشخيص الأولي لإصابة اللاعب يشير إلى تعرضه للإصابة بجزع في أربطة الركبة ، إلا أن الأشعة الجديدة التي أجراها مساء الأربعاء أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج كريم فؤاد متأثرًا بإصابته أمام بيراميدز، بعد تدخله القوي مع عبد الله السعيد قائد بيراميدز.
 

إصابة كريم فؤاد كريم فؤاد الاهلى الدورى المصرى بيراميدز

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