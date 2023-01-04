مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

حذر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، ألمانيا من وصول الحرب إلى أراضيها إن لم تزود كييف بالدبابات.

وتابع دانيلوف فى تصريحات صحفية: "إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس يريد من الألمان القتال بالقرب من برلين وبالقرب من شتوتغارت على دبابات ألمانية مع الروس، فيمكنه عندها مواصلة هذه اللعبة وإجراء بحث اجتماعي حول ما إذا كان يجب أن يتم إعطاؤنا الدبابات أم لا؟".

وفى وقت سابق، حذر عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الألماني، مايكل مولر، من تزويد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد 2”، لافتًا إلى أن من مصلحة الجميع منع تصعيد النزاع.

ماكرون يعد نظيره الأوكرانى بدعم عسكرى جديد

وفى وقت سابق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن نية باريس تسليم قواته مدرعات AMX-10 RC، في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" فى بيان لها، إن مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت ساعة، وأن ماكرون سعى إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليمها مدرعات AMX-10 RC، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأكد “الإليزيه” أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بمدرعات غربية.