الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 4500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 470 فرصة عمل للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة توفير نحو 470 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالعباسية، وبراتب يتراوح من 3500 وحتى 4500 جنيه.

تتضمن فرص العمل المتاحة 445 ضابط أمن إداري، و24 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون يقرأ ويكتب، وأن يتراوح عمره من 21 وحتى 42 سنة.

على أن تتميز فرص العمل المتاحة بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات دائري المرج والجيزة.

وحددت الشركة أماكن العمل في "شركة بترول، مصنع كوكاكولا، مستشفى السعودي الألماني، هايبر ماركت، مصنع في مدينة بدر، أمازون التجمع الخامس، وأمازون العاشر من رمضان".

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العباسية، أبراج الملتقى، برج د، الدور الثاني، أعلى السجل المدني، القاهرة، أو الاتصال على 01155888636، أو 01120415709، والتواصل مع المدير المسئول ميسرة أيمن.

فرصة عمل مشرف أمن ظابط أمن إداري وزارة القوى العاملة وظائف

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