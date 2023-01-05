ارتفاعات جديدة لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-1-2023

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 1740 جنيهًا، وسيطرت حالة من التذبذب على تجار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار لمستوى جديد متجاوز 26 جنيهًا أمام الجنيه المصري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 5-1-2023

سعر الدهب اليوم

ارتفع الذهب عيار 24 وسجل للبيع 1,954 جنيه ، وللشراء 1,989 جنيه.

الذهب عيار 22 سجل :بيع 1,791 جنيه شراء 1,823 جنيه.

الدهب عيار 21 : بيع 1,710 جنيه شراء 1,740 جنيه.

الدهب عيار 18 : بيع 1,466 جنيه شراء 1,491 جنيه.

الدهب عيار 14: بيع 1,140 جنيه شراء 1,160 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 977 جنيه شراء 994 جنيه.

الاونصة : بيع 60,778 جنيه ، شراء 61,845 جنيه.

سعرالجنيه الذهب : بيع 13,680 جنيه، شراء 13,920 جنيه.

الكيلو بيع 1,954,286 جنيه ، شراء 1,988,571 جنيه.

ويذكر أن أسواق الذهب شهدت أمس الأربعاء حالة من الارتباك مع قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل الدولار بالبنوك الرسمية الى مستوى 26 جنيهًا.

واتجاه بنكي مصر والأهلي إلى طرح شهادات بفائدة ذات 25% تصرف مع نهاية المدة، أو بنسبة 22.5% تصرف شهريًا، وذلك لمواجهة معدلات التضخم المتزايد.

وارتفاع الذهب بالبورصة العالمية، ما دفع بعض تجار الذهب لوقف البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية.

أسعار الذهب في سوق المال

وتختلف أسعار الذهب في سوق المال عن سوق الصاغة حيث تقل الاسعار في سوق المال وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر.