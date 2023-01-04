الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية» الألمانية تعلن تسجيلها 1.046 مليون لاجئ من أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الشرطة الفيدرالية الألمانية حتى 2 يناير حوالي 1.046 مليون لاجئ من أوكرانيا.

وقال كال: "بلغ العدد الإجمالي للاجئين من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا حتى 2 يناير 1045854 شخصًا".

وأشار إلى أن حوالي ثلث اللاجئين الأوكرانيين المسجلين من الأطفال والمراهقين، وفق وكالة نوفوستي الروسية.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتبر في وقت سابق، أن تدفق أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى ألمانيا، مرتبط بمشاكل كبيرة تواجه المدن والمجتمعات في البلاد.

 وقال شولتس: "نرى أن الحرب لها عواقب، على سبيل المثال، الكثير من الأشخاص يطلبون اللجوء في بلدنا. أكثر من مليون مواطن أوكراني مسجل لدينا".

وأكد أنه "يجب بذل كل جهد ممكن" لإنهاء الصراع وتحقيق السلام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تدفق الأوكرانيين "مرتبط بالمشاكل الكبيرة التي تواجه المدن والمجتمعات في ألمانيا".

ونوه شولتس بأن السلطات الألمانية ستخصص 1.5 مليار يورو إضافية هذا العام لدعم اللاجئين من أوكرانيا. وفي العام المقبل ستخصص الدولة 1.5 مليار يورو أخرى للأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا، و1.25 مليار يورو للاجئين من دول أخرى.

لن يعودوا للوطن

 

في هذا الصدد، أشار عضو مجلس الشيوخ الألماني، أندرياس جيزل، إلى أن الحكومة الألمانية تتوقع أن معظم اللاجئين الأوكرانيين لن يعودوا إلى وطنهم بعد انتهاء الصراع.

 

وأوضح جيزيل، في مقابلة مع الوكالة الألمانية، أن 80 ألف لاجئ أوكراني من بين 100 ألف، تقدموا للحصول على إقامة طويلة الأمد، وهذا مؤشر على احتمالية بقاء عدد كبير منهم في برلين لعدة سنوات، في ظل الدمار الذي أصاب وطنهم.

 

وأكد على ضرورة بناء مساكن جديدة في برلين لإيواء اللاجئين، لافتًا إلى أن ارتفاع أعدادهم أثر بشكل كبير على نقص المساكن.

 

وأضاف أن السلطات تعمل على بناء ملاجئ مصممة لتخدم مدة 50 - 70 عامًا.

 

وأنشأت برلين 29 مبنى من هذا القبيل في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يتم بناء 5 أخرى بين عامي 2023 - 2024.

 

المانيا وزارة الداخلية الألمانية تسجيل أكثر من مليون لاجىء لاجئين أوكرانيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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