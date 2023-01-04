أول تعليق من كمال أبو رية على اعتذاره عن تقديم شخصية الشيخ الشعراوى

كشف الفنان كمال أبو رية، سبب اعتذاره عن تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي فى عرض مسرحي خلال شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن الاعتذار جاء بسبب انشغاله بتصوير مسلسل رمضانى.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة " مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية "etc"، أن تصوير المسلسل ممتد لمنتصف شهر رمضان القادم، ومن المؤكد أنه من الصعب التعاقد على أي عمل آخر في نفس الوقت، منوها بأنه تفاجأ برد الفعل العنيف على تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي.

وأردف: "كنت أتمنى تقديم هذا العمل على خشبة المسرح القومي، إلا أن المسرح يحتاج وقتا وجهدا كبيرا"، منوها بأنه يشارك في رمضان في مسلسل "عملة نادرة" مع النجمة نيللي كريم والفنان جمال سليمان، وأحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.