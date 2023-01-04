شوبير: تأكد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبى

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة غير سارة لجماهير نادي الأهلي فيما يتعلق بالإصابات التي داهمت الفريق مؤخرا.

وأكد شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إصابة كريم فؤاد لاعب المارد الأحمر بالرباط الصليبي.

وكتب شوبير "الإصابات تداهم الأهلي من جديد.. تأكد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي!! كل التمنيات بالشفاء العاجل".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الأهلي، أمس، عن إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام بيراميدز في المباراة التي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بثلاثية نظيفة.