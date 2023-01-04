الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنظام التعاقد.. الصحة تطلب سائقين للعيادات المتنقلة (إليك الشروط)

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن 231 وظيفة شاغرة  بديوان عام وزارة الصحة والسكان، فى تخصصات سائق للعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة تعاقد فى محافظات الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - بني سويف - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط - القاهرة - دمياط - سوهاج - قنا - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - مطروح - الفيوم - الجيزة - البحر الأحمر - أسوان - الاسكندرية - الأقصر - البحيرة - الغربية - جنوب سيناء.

يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2022/12/27 - 2023/01/10 ، ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف قيادة العيادة المتنقلة بمهارة فى المهام التى يكلف بها من قبل إدارة تنظيم الأسرة، حسن السلوك فى التعامل مع الرؤساء والزملاء والجمهور، بالإضافة إلى إستلام العيادة المكلف بقيادتها والتأكد من صلاحيتها للعمل، القيام بعمل الصيانة الدورية للعيادة المتنقلة والحفاظ على نظافتها والاحتفاظ بها فى حالة جيدة، الإبلاغ عن أى أعطال بالعيادة المتنقلة.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا، الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو مؤهل عال، مرفقًا المستندات الآتية: الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، رخصة قيادة سارية درجة تانية على الأقل، أصل نتيجة سحب عينة تعاطى المخدرات بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان، صورة من إيصال الإيداع، صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة، صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

وترفق طلبات شغل الوظائف بالمستندات الآتية: أصل نتيجة سحب عينة تعاطى المخدرات بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان من إحدى الجهات التالية : ( المعامل المركزية بوزارة الصحة أو أحد فروعها بالمحافظات – مستشفيات الصحة النفسية – معامل صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات ).

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وظائف خاليه وزارة الصحة طلبات شغل الوظائف

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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