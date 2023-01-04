الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

المتهم
المتهم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الصور الأولي للمتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث اعتداء على فتاة بشارع بايرو خلف مبنى كلية الآداب القديمة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال الأهالي أكدوا انهم فوجئوا بصراخ فتاة واستغاثتها، وتبين محاولة شاب تسديد طعنات بسلاح أبيض بحوزته، وإصاباتها بطعنة في الساق، وتمكن الأهالي من الإمساك به واستدعاء قوات الشرطة التي تسلمته من الأهالي وسط حالة من الغضب.

كما جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتوصلت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "سلمى.ع.م"، (19 عامًا)، وأصيبت بطعنة في الساق، على يد شخص يدعى "على.ش"، في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم، وتبين أنهما كانا مخطوبين وحدثت مشاجرة نتيجة خلافات بينهما، أقدم بعدها على ضربها بسكين كانت بحوزته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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