الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية ويهنئ الطلاب بالعام الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وقدم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها خلال الجولة التهنئة للطلاب بالعام الميلادي الجديد، متمنياً من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع الي آراء الطلاب حول الخدمات المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية، مضيفا أن المدن ليست للإقامة والإعاشة فقط وإنما مكان لممارسة الأنشطة واللقاءات الطلابية والترفيهية، وبيئة محفزة للتفوق الدراسى.

 

وفى سياق متصل؛ أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل عدد من الأقسام العلاجية، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء كلية الطب البشرى.

ووزع رئيس الجامعة ومرافقوه الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بعدد 28 حالة، وحدة أمراض الدم للأطفال بعدد 36 حالة ، بمشاركة إدارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الشباب، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة رعاية أمراض الشرايين التاجية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية وتعظيم دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة . 

   وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بالأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية وقدم لهم باقات من الزهور، ووجه الشكر لهم وحثهم علي تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم 

التعليم والطلاب الدكتور جمال سوسة العام الميلادي الجديد الغسيل الكلوي المدن الجامعية جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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