الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المؤشر الرئيسى للبورصة يقفز 3.25%.. ورأس المال السوقى يحقق رقمًا قياسيًا

البورصة
البورصة

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث قفزت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية، بدعم من عمليات شراء مكثفة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم السوق الكبرى والقيادية بالسوق، تلك التى قابلتها مبيعات مشابهة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى قياسيا لم يحققه منذ حوالى 5 أعوام "2018"، متخطيا مستوى الترليون جنيه، مقابل 991.6 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأول.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 3.25%، بما يعادل 489 نقطة، ليغلق عند مستوى 15557.46 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 67. 0%، بما يعادل 19.52 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 2911.51 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 31. 0%، بما يعادل 13.39 نقطة، ليختتم التعاملات عند مستوى 4339.43 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.4 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 117.1 ألف صفقة شراء وبيع.

سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى قياسي لم يحققه منذ حوالى 5 اعوام 2018 متخطيا مستوى الترليون جنيه قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تراجع المؤشر الثانوى اى جى اكس 70 متساوي الاوزان تباين اداء أسهم و مؤشرات البورصة المصرية يختتم التعاملات عند مستوى 4339 43 نقطة عمليات شراء مكثفة قادتها المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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