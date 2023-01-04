الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء في نص برقية التهنئة:

يسرني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذى يحل علينا في السابع من يناير من كل عام.

تلك الذكرى العطرة التي يحتفى بها المصريون جميعاً مسلمين ومسيحيين، وهم في رباط لا انفصام بعده، فتعانق الصليب مع الهلال في مواجهة كل ما أصاب مصر من ملمات.

نكرر تهانينا القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح. هنيئاً لكم ولنا بمصر، ورعى الله وحدتنا وأدام ألفتنا.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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