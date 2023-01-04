لا يتكرر ظهوره.. ما هو القمر الأزرق وهل يتغير لونه؟

ظواهر فلكية نادرة، لا تكرر إلا بعد عدة أعوام تمضي على ظهورها، من بينها ظاهرة القمر العملاق، الذي من المقرر ظهوره هذا العام 2023، ليكون أول الظواهر الفلكية التي ستحدث في العام الجديد، وينتظرها العلماء والناس المحبين لهذه الظواهر .



والقمر العملاق، وظهور ٤ آخرين ظواهر نادرة لا تحدث مرتين، ويرصد "الدستور" تعريف القمر العملاق في سياق السطور التالية.



القمر العملاق أو الأزرق

القمر الأزرق أو البدر الأزرق كلمة تطلق للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر في قسمي السنة، إما اكتمال ثالث للقمر في الموسم المكون من أربع اكتمالات للقمر، وسيشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين «قمرين كاملين» يطلق على تلك الظاهرة تسمية «البدر الأزرق».



سبب تسميته بـ القمر الأزرق



سبب التسمية جاء مجاز مقتبس من العبارة الإنجليزية " Once in a Blue Moon "، ما يعني «نادرا ما يحصل»، وهي ظاهرة تأتي مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنوات.

وشهد سكان الأرض ظاهرة «البدر الأزرق» في أغسطس عام 2012، أما ظاهِرة البدر الأزرق التالية ستحدث هذه الظاهرة مرة أخري في أغسطس 2021، وقد حدث هذه الظاهرة أيضًا في 18 مايو عام 2016.

وبحسب ما نشرت المجلة العلمية "space" أنه على عكس العبارة الشائعة "مرة واحدة في القمر الأزرق" ، يمكن أن تحدث Blue Moons بشكل متكرر نسبيًا ، أي من الناحية الفلكية.

تحدث Blue Moons مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة ناسا، نظرًا لوجود ما يقرب من 29.5 يومًا بين اكتمال القمر ، فلن يمر شهر فبراير مطلقًا بشهر بلو مون شهريًا لأنه يحتوي على 28 يومًا فقط في عام مشترك و 29 يومًا في سنة كبيسة، وفي بعض الأحيان، لا يحتوي شهر فبراير على اكتمال القمر على الإطلاق، وهذا ما يُعرف باسم القمر الأسود، وفقًا للوقت والتاريخ.



ونشرت مجلة space سؤال علمي هل يمكن للقمر أن يتحول إلى اللون الأزرق؟



وكانت الإجابة بنعم، لكن هذا حدث نادر جدًا ، في الواقع، يمكنك القول أنه يحدث "مرة واحدة في القمر الأزرق".

وفقًا لوكالة ناسا في عام 1883 ، ثار بركان إندونيسي يسمى كراكاتوا ونشر الرماد على ارتفاع يصل إلى 50 ميلاً (80 كيلومترًا) في الغلاف الجوي. كانت جزيئات الرماد الصغيرة - التي يبلغ حجمها حوالي ميكرون واحد - تعمل كمرشح ، وتشتت الضوء الأحمر وتحول القمر إلى لون أزرق-أخضر مميز.

وفقًا لـ NASA Science(يفتح في علامة تبويب جديدة)، من المعروف أيضًا أن الانفجارات البركانية الأخرى تسبب أقمارًا زرقاء بما في ذلك ثوران بركان El Chichon في المكسيك عام 1983 وثوران جبل سانت هيلين في عام 1980 وجبل بيناتوبو في عام 1991.