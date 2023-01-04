الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تعلن استعدادها للحوار مع الفلبين بشأن النفط فى بحر الصين الجنوبى

أرشيفية
أرشيفية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، خلال لقاء نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس، استعداد بكين لاستئناف المحادثات مع الفلبين بشأن التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي.

وقال الرئيس الصيني إنه يجب على البلدين رفع مستوى التواصل والتعاون في مجالات الفلاحة والبنيات التحتية والطاقة والثقافة أيضاً، بحسب ما نقل التليفزيون الصيني الرسمي.

رئيس الفلبين يتطلع لتعزيز العلاقات مع الصين خلال زيارته لبكين

قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، الأربعاء، إنه يأمل في تعزيز العلاقات مع بكين خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه.

يدور خلاف بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ومن المتوقع أن يوقع ماركوس اتفاقًا في بكين هذا الأسبوع لإقامة اتصال مباشر بين وزارتي الخارجية بشأن القضايا البحرية.


 

 

بكين النفط بحر الصين الجنوبي الغاز الرئيس الصيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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