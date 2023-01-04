«من ضمن سلالة أوميكرون».. كل ما تريد معرفته عن متغير XBB.1.5

آثار انتشار نوع جديد من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل مما يثير مخاوف بشأن موجة محتملة من الإصابات وإعادة العدوى.

المتغير المسمى XBB.1.5، هو من سلالة Omicron وأحد أقارب متغير XBB، الذي انتشر على نطاق واسع في سنغافورة والهند في الخريف الماضي.

وأظهرت دراسة أجريت في ديسمبر في مجلة Cell، أن XBB أفضل في التهرب من الدفاعات المناعية المكتسبة من التطعيم والعدوى السابقة مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

كما حذرت مجموعة منظمة الصحة العالمية في أكتوبر من أن هذا يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى على الرغم من أن المجموعة قالت في ذلك الوقت، إن XBB لا يبدو أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالات السابقة.

وإلى جانب براعته في الالتفاف حول الحصار المناعي، يبدو أن XBB.1.5 قابل للانتقال بشكل كبير وذلك بفضل بعض الطفرات الرئيسية التي تم التقاطها مع تطور الفيروس، تثير هذه التعديلات المخاوف بشأن زيادة عدد الحالات هذا الشتاء - لا سيما بالنظر إلى انخفاض معدلات امتصاص المعزز وتدابير التخفيف من حدة المرض.

في حين أن هناك بحثًا محدودًا حول XBB.1.5 في هذه المرحلة، فإليك ما نعرفه حتى الآن.

ما مدى انتشار XBB.1.5 في الولايات المتحدة؟

خلال الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، شكلت XBB.1.5 %40.5 من حالات COVID-19 المتسلسلة الجديدة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إنه يتسبب حاليًا في ما يقرب من 75٪ من الحالات الجديدة في الشمال الشرقي والذي غالبًا ما يكون رائدًا لبقية البلاد.

تُظهر بيانات التشخيص التمثيلية على المستوى الوطني من Walgreens، وهو مزود اختبار COVID-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أن ما يقرب من 40٪ من الاختبارات تعود الآن إيجابية على الرغم من أنه من غير الممكن تحديد عدد هذه الإصابات التي كانت بسبب XBB.1.5. بدأت المستشفيات أيضًا في الارتفاع على مستوى البلاد، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

هل اللقاحات والعلاجات تعمل ضد XBB.1.5؟

على الرغم من عدم وجود الكثير من البيانات على XBB.1.5 حتى الآن، فإن البحث عن XBB النسبي يوفر بعض الأدلة، تشير الأبحاث المنشورة مؤخرًا في مجلة New England Journal of Medicine (بناءً على عدد قليل من الأشخاص) إلى أنه في حين أن XBB أكثر مراوغة مناعية من الإصدارات السابقة من الفيروس، فإن الأشخاص الذين تلقوا المعزز الثنائي التكافؤ المحدث يتمتعون بحماية أفضل ضده من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، حصل 15٪ فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق على معزز ثنائي التكافؤ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، مما يعني أن العديد من الأشخاص ليسوا حاليًا محميين بقدر ما يمكن أن يكونوا ضد المتغير الجديد.

ما إذا كانت علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة فعالة ضد XBB.1.5 أم لا هي مصدر قلق آخ. في خريف عام 2022، أقر مسؤولو الصحة الفيدراليون بأن بعض علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة لا تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات الأحدث، وهو أمر مقلق بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين لا يستجيبون جيدًا للقاحات، وجدت دراسة الخلية الحديثة أن هذه العلاجات إلى حد كبير لا تعمل ضد XBB، مما يشير إلى أن نفس الشيء قد يكون صحيحًا بالنسبة لـ XBB.1.5.

هل سيؤدي XBB.1.5 إلى موجة جديدة من حالات COVID الطويلة؟

يمكن أن يؤثر مرض COVID الطويل، وهو الاسم الذي يطلق على الأعراض الدائمة والموهنة غالبًا التي تتبع حالة COVID-19، على أي شخص مصاب بفيروس SARS-CoV-2، بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم وكانوا يعانون في البداية من مرض خفيف، تشير بعض البيانات إلى أن الأشخاص المصابين بمتغيرات Omicron السابقة كانوا أقل عرضة للإصابة بـ COVID الطويل من أولئك الذين أصيبوا بـ Delta. ولكن إذا انتشر XBB.1.5 على نطاق واسع، فحتى نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات طويلة الأجل قد تعني الكثير من حالات COVID الطويلة الجديدة .

إن تجنب العدوى هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة على المدى القصير والطويل، للقيام بذلك، اتبع جميع النصائح المعتادة: ابق على اطلاع دائم على اللقاحات والمعززات، وارتدِ قناعًا عالي الجودة في الأماكن الداخلية العامة، واجتمع مع الآخرين في الهواء الطلق أو في أماكن جيدة التهوية إن أمكن، وفكر في تجنب التجمعات الجماعية إذا كانت معدلات الإصابة مرتفعة في منطقتك.