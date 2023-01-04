الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«كل حاجة أونلاين».. أستاذ إعلام: التحول الرقمي وفّر الوقت والجهد على المصريين

التحول الرقمي
التحول الرقمي

قالت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي وأمين عام المجلس العربي للتنمية الاجتماعية، إن الدولة المصرية متمثلة في أجهزتها تعمل على التسهيل على المواطنين في العديد من الخدمات.


وقالت رزق، خلال حوارها مع فضائية «النيل للأخبار» الأربعاء: «وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا عن طريق الخدمات المتنقلة سواء الرقم القومي أو جوازات السفر والمرور وغيرها»، مشيرة إلى أن جميع الأوراق اليوم يتم التقديم عليها أونلاين.


وأشارت إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولًا رقميًا يوفر الوقت والجهد على المواطنين بشكل أكثر من رائع، مؤكدة أن من ضمن رؤية التنمية المجتمعية للرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق استخدام كارت الكهرباء.

أستاذ إعلام: الدولة وفّرت مستشفيات بين المحافظات لإنقاذ حياة المواطنين

وعن الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا، قالت أستاذ الإعلام التربوي، إن الدولة عملت على توفير مستشفيات بين المحافظات، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض المستشفيات الحكومية سواء التعليمية أو التابعة لوزارة الصحة.


وتابعت: «حياة كريمة وفرت حوالي ألف نقطة إسعاف ووحدات صحية متنقلة، وهذا أمر مهم جدًا».

التحول الرقمي حياة كريمه مبادرة حياة كريمة رؤية التنمية المجتمعية الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء المستشفيات

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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