الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يطالب مدرب شباب الفراعنة تحديد هوية المنتخبات التى سيواجهها وديا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003، بتحديد المنتخبات التى يرغب فى مواجهتها وديًا خلال الفترة المقبلة، حتى يتم التفاوض مع الاتحادات التابعة لها للاتفاق على مواجهات ودية مع شباب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على خطة إعداد منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل، وكذلك طلب مدرب المنتخب بخوض 4 مباريات ودية على الأقل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير المقبل وحتى 12 مارس، حيث يتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الاولى مع موززمبيق والسنغال ونيجيريا.

كان محمود جابر، قد طالب مسئولى اتحاد الكرة بضرورة الاتفاق على خوض 4 وديات على الأقل خلال شهرى يناير وفبراير قبل بدء فعاليات بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عاما التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

وجاءت تحرك محمود جابر بعد إلغاء المباراة الودية الثانية لمنتخب الشباب أمام منتخب غانا للمحليين التى كان مقررًا لها يوم السبت الماضى، بعد اعتذار الجانب الغانى، ومن قبلها اعتذار منتخب زامبيا للشباب عن المباراة الودية، التى كان مقررا لها خلال نفس الفترة.

وانتهى محمود جابر من التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر قبل تسليمه لاتحاد الكرة، حيث فند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية.

وأوضح الجهاز الفني بقيادة محمود جابر تفاصيل المعسكر وخطة الجهاز لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب التى ستخوض البطولة.

12 مارس اتحاد الكرة استقر الاتحاد المصري الاتحاد المصرى لكرة القدم 2003 أفريقيا

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