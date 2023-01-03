الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عضو مجلس إدارة المصرى: سندعم التوأم بصفقات قوية فى يناير

حسام حسن
حسام حسن

حرص ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادى المصري والمشرف على الفريق الأول، على التواصل مع الجهاز الفنى للمصرى بقيادة التوأم حسن عقب ما أثير حول استياء حسام حسن من تأخر حسم صفقات الانتقالات الشتوية الحالية وتأخر مستحقاته المالية.

وقال ياسر يحيى في تصريحات لـ"الدستور" إن المجلس يعمل جاهدًا وفى تواصل مع الأندية التى طلب الجهاز الفنى لاعبيهم، ونحن نعمل جاهدين على تدعيم الفريق خلال الانتقالات الحالية. 

وأكد أن إدارة المصري ستصرف مستحقات الجهاز الفنى المتأخرة خلال 48 ساعة عقب عودة كامل أبوعلى رئيس النادي للقاهرة. 

وكشف مصدر لـ"الدستور" عن أن سبب غضب حسام حسن هو تلميح بعض المقربين من إدارة النادي بأن تدعيمات يناير الحالية ربما تتأجل بسبب انشغال كامل أبوعلى بملف إنشاء الاستاد حاليًا، بالإضافة إلى سداد رئيس النادي ما يقرب من 110 ملايين جنيه من حسابه الشخصي  فى بداية هذا الموسم. 

وكان الجهاز الفني للنادي المصري قد طالب إدارة النادي بسرعة التعاقد مع عدد من المراكز التي يحتاجها الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية وهي "قلب الدفاع، والوسط، والظهير الأيمن، والجناح الأيسر، والمهاجم".

المصرى حسام حسن التوأم حسن كامل ابوعلي الاستاد

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وائل لطفي

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