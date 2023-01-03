«بسبب بلاى ستيشن».. إحالة المتهمين بقتل شاب بالمطرية للجنايات

أحالت النيابة العامة 4 متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء، بسبب منعه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بمنطقة المطرية.

كانت شهدت منطقة المطرية واقعة قتل مؤسفة، لشاب يدعى"ك. ن"، البالغ من العمر 19 عامًا، بعدة طعنات في جسده، على أيدي 5 أشخاص، بعدما منعوه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بـ المطرية، قائلين: مش هتخش المحل.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفى المطرية، بتلقيها جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية والمتهمين، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معًا من أجل لعب البلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

كما أشارت أيضًا التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في داخل محل ألعاب بلاي ستيشن في منطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وعلى الفور نجح رجال الأمن في ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.