الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب بلاى ستيشن».. إحالة المتهمين بقتل شاب بالمطرية للجنايات

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة 4 متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء، بسبب منعه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بمنطقة المطرية.

كانت شهدت منطقة المطرية واقعة قتل مؤسفة، لشاب يدعى"ك. ن"، البالغ من العمر 19 عامًا، بعدة طعنات في جسده، على أيدي 5 أشخاص، بعدما منعوه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بـ المطرية، قائلين: مش هتخش المحل.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفى المطرية، بتلقيها جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية والمتهمين، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معًا من أجل لعب البلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

كما أشارت أيضًا التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في داخل محل ألعاب بلاي ستيشن في منطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وعلى الفور نجح رجال الأمن  في ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شاب في المطرية قاتل شاب في المطرية الأسلحة البيضاء المتهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء رجال المباحث كشف ملابسات ضبط المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام