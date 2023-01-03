أحمد موسى: مجلس النواب نطق كلمة حق فى وجه وزير التموين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب عقد جلسة مهمة وكاشفة لأمور كثيرة، وتحدث بلسان 100 مليون مصري، وانتفض النواب في يوم صعب على وزير التموين.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه عندما رأى العيش من أحد الزملاء، توقع أن يكون سعره نصف جنيه، ولكن تم إخباره بأن الرغيف بجنيه، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز رقيق، كما لو كان فطيرًا، ولا أعرف إذا كان قطعة من الألماس يتناسب سعره عكسيًا مع وزنه، فقد خف وزنه بعدما ارتفع سعره.

وتابع: أقل حقوق المواطن توفير رغيف العيش له، والرغيف أبوجنيه، يمكن أن يأكل الشخص 6 منه في قعدة واحدة، مؤكدًا أن هناك بعض المحافظات تشهد طوابير أمام المخابز، بسبب وجود مشكلة ناجمة عن تقليص حصص الدقيق الموجهة للأفران، متسائلا لماذا تم تخفيض حصص الخبز"، حيث إنه تلقى شكاوى عديدة من محافظات مختلفة من هذا الأمر.

ووجه التحية لمجلس النواب، لأنهم تحدثوا كلاما حقيقيا، بلسان المصريين، وحديثهم كان من أجل المصلحة العامة وليس رغبة في الشو، معلقا: “مجلس النواب نطق كلمة حق في وجه وزير التموين”.