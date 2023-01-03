الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طعنة بسكين.. مقتل شاب على يد عاطل خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه في مُشاجرة وقعت مع أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما بشبرا الخيمة.

وورد لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغًا من غرفة النجدة بمصرع شاب طعنا بالسكين.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي “وليد.و.ا”، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل اقدم علي قتل المجنى عليه بسبب خلافات نشبت بينهما

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

سلاح أبيض شبرا الخيمة ل شبرا الخيمة

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