الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مشاركة في مسرحية تقدر: هدفنا عودة الأعمال المسرحية للمدارس مرة أخرى

چنى صلاح
چنى صلاح

أعربت چنى صلاح، إحدى المشاركات في تقديم مسرح غنائي باسم "تقدر" عن بالغ سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الكبير، متابعة في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "العمل سيكون بمستوى احترافي عالمي وانا مبسوطه اوي إني جزء منه".

أضافت چنى "أنها ستظهر بشخصيتها الحقيقية واسمها، وظلت تدرب أكثر من ٣ شهور، والهدف من المسرحية هو أن الجميع يستطيع تحقيق كل ما يريد دون اللجوء إلى اغاني المهرجانات".

وكشف القائمون على العرض المسرحي الغنائي «تقدر» عن عرضه على القنوات الفضائية عقب إقامته بدار الأوبرا المصرية ضمن مبادرة وزارتي التربية والتعليم، والثقافة لإحياء المسرح المدرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني.

العرض الذي ينطلق يومي 7 و8 يناير المقبل في إطار مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وقنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعقب انتهاء العرض من المقرر أن تبدأ كافة الاستعدادات والعروض والمسابقات الثقافية في المدارس المختلفة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

وعرض «تقدر» تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

«تقدر» بـ الهولوجرام
ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

إحياء المسرح المدرسي أغاني المهرجانات الاستعداد الأوبرا اسمه احدى أئمة

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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