مصرع طفل في حادث تصادم بين سيارتين بكرداسة

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين بكرداسة، ونقل الجثمان إلى مستشفى زايد، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ناحية طريق صفط كرداسة ووفاة طفل.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث للمباحث بتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع مصطفى محمد 47 سنة، بائع فاكهة، ومقيم كرداسة وأفاد بوفاة نجله يوسف 6 سنوات، مقيم بذات العنوان وتم نقله إلى مستشفى زايد، واتهم قائد السيارة قيادة «إسماعيل. ش» 33 سنة باحث قانوني ومقيم الطوابق بالتسبب في وفاة نجله.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ربع نقل أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق، ملك “مصطفى عبد الحميد 40 سنة” سائق دون قائدها، فاصطدمت بالطفل حال وجوده بجوار السيارة مما أدى لوفاته.

وألقت قوات الأمن القبض على قائد السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.