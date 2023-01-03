بعد التحقيق معها.. أزمات في حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب

دائمًا ما تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب الترند بأزمات متعددة، ففى أزمتها الأخيرة تداولت مواقع لبنانية أخبارًا حول القبض عليها رفقة زوجها حسام حبيب في لبنان بعد زيارتهما الفنان فضل شاكر في مخيم «عين الحلوة».

وكتبت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سبب القبض على شيرين وحسام هو أن فضل شاكر مازال مطلوبًا قضائيًا، وأنه تم استجوابهما للاستفسار عن أسباب الزيارة.

فى السياق، نرصد مجموعة من الأزمات فى حياة شيرين:

شعلة الخلاف مع حسام حبيب

بدأت أزمات شيرين وحسام حبيب من عام 2020؛ إذ انتشرت أخبار حول حدوث مشاجرة بين الزوجين، وصلت إلى حد الضرب وتبادل السباب، لكن تدخل حسين حبيب والد زوجها لينفي هذه الشائعات وقتها ويؤكد عدم وقوع أي شجار بينهما، وأنهما يعيشان في هدوء واستقرار بمنزلهما بمدينة 6 أكتوبر.

أزمة مع أحمد سعد

واقعة أخرى، اقترنت باسم الفنان أحمد سعد حينها حيث تشاجر النجمين في الشارع، لكنه نفى هذه الشائعة خلال لقاء تلفزيوني سابق:"لم أشاهدهما يتشاجران مطلقاً، وكلها شائعات تطلق علىّ ويتم سبي، لكن هناك شائعات كثيرة أتجنبها ولا أهتم بالرد عليها".

وأبدى سعد دهشته من هذه الشائعة التي ارتبطت بظهور اسمه وتلقيه اتصالات كثيرة من الصحفيين حول سبب مشاجرة شيرين وحسام: "قرأت الخبر، ولم أكن وقتها على علم بشيء ولم يحدث أني تدخلت لفض شجار بينهما في الشارع أو كنت سبباً للصلح بينهما".

حفل البحرين

خلال حفل غنائي في 2018 للمطربة شيرين في البحرين أثارت ضجة كبيرة بسيي مقولتها: «هنا ممكن أتكلم براحتي لكن أنتم عارفين في مصر مبقدرش أتكلم براحتي»، وبعدها قررت نقابة المهن الموسيقية إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق، وانهالت عليها البلاغات.

أزمة مع أنغام

وتفتعل شيرين الأزمات دائما مع زملائها حيث إنها قبل سنوات صرحت أنها حققت في 5 سنوات ما لم تحققه المطربة أنغام في 20 عامًا، واعترضت «شيرين» على إطلاق لقب «مطربة مصر الأولى» على زميلتها، ليستمر خلاف بينهما حتى تدخلت شركة «روتانا» وعقدت بينهما جلسة صلح تزعمتها الإعلامية هالة سرحان.