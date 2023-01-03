دون إصابات.. انهيار عقار بحي الوايلي وسقوط حائط العقار المجاور له

شهدت منطقة الوايلي التابعة لحدائق القبة انهيار أحد العقارات، وسقوط حائط العقار المجاور له، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانهيار عقار الوايلي وسقوط حائط العقار المجاور له، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، والإسعاف إلى محل انهيار العقار.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول العقار منًعا لمرور أي سيارة أو مواطن أسفله تحسبًا لحدوث انهيار كامل، حيث تبين خلو العقار من المواطنين.

وجرى تحرير المحضر اللازم ووضع قوة أمنية وتمركز أمني حول العقار، لمنع المرور أسفله أو سقوط العقار على المارة والجيران.