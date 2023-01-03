الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نوة «رأس السنة» تضرب الإسكندرية.. ورواد «السوشيال ميديا» يتداولون صورها

صورة
صورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور التي ترصد وصول نوة رأس السنة لمحافظة الإسكندرية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، تساقط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، على أنحاء المحافظة .

يأتى ذلك فى ظل التوقعات بهطول أمطار، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية، أمطارا تبدأ متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

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الأرصاد تُحذر من طقس اليوم 

وأعلنت الأرصاد عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة والرعدية على شمال البلاد، ووسط توقعات بتوافر فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى استمرار انتشار السحب الرعدية في السلوم وظهيرها الصحراوي، في حين تتزاحم السحب الممطرة شمال الصحراء الغربية وتحديدًا شمال غرب الواحات البحرية.

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وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس على أغلب الأنحاء خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وتوافر فرص كبيرة لسقوط الأمطار على كافة المناطق الشمالية من الساحل حتي شمال الصعيد، مرورا بالدلتا والقاهرة ومدن القناة تكون متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

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وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية ليلاً، و20 درجة نهارًا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على الفيوم 8 درجات مئوية ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على محافظة بنى سويف 8 درجات ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا.

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وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل، نظرا لبرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والتى تصل إلى حد الصقيع على بعض المدن والمحافظات.

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وائل لطفي

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