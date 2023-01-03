خبير تخطيط: 5593 جمعية زراعية بالقرى.. وتفتت الحيازات وراء تزايد أعدادها

قالت الدكتورة نجوان إبراهيم سعد الدين، أستاذ اقتصاد زراعي بمعهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن القطاع التعاونى فى مصر يؤدى دورًا مهمًا فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأكد القطاعات المهمة فى الدولة، ويتميز هذا القطاع بصفة خاصة ببعض المزايا التى تضيف له الأهمية.

جاء ذلك فى إطار حلقة أطلقها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، من سلسة قضايا التخطيط والتنمية تحت عنوان النهوض بقطاع الزراعة ودور التعاونيات الزراعية فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث يتناول العديد من المحاور أهمها الوضع الراهن للتعاونيات الزراعية فى مصر، متطلبات الإصلاح وبناء القدرات، دور المرأة فى التعاونيات الزراعية، التأمين التعاونى ضد المخاطر.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه وفقًا لآخر إحصاء، بلغت الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية على مستوى المحافظات 55 جمعية فى عام 2020-2021، كما بلغت الجمعيات التعاونية المشتركة على مستوى المراكز الإدارية 227 جمعية، أما الجمعيات المحلية على مستوى القرى فقد بلغت نحو 5593 جمعية محلية متعددة الأغراض، وجمعيات تعاونية زراعية نوعية والتى تتكون حسب الحاجة إليها وفقًا لطبيعة نشاط كل منها بعدد 723 على مستوى القرية، 76 على مستوى المحافظة، و12 جمعية على مستوى الجمهورية، وتضم تلك الجمعيات الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، ومنتجاتها والجمعيات التعاونية العامة التسويقية حسب أنواعها مثل البطاطس، الخضر والفاكهة، المحاصيل الزيتية، القطن، الأرز، البصل، وغيرها وأخيرًا الجمعية التعاونية العامة للميكنة الزراعية.

وأضافت أن البيانات الرسمية تشير إلى تزايد إجمالى أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر من 5795 جمعية عام 2014/2015 إلى 6035 جمعية عام 2019/2020، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة أعداد الجمعيات التعاونية التابعة للائتمان الزراعى من نحو 4306 جمعية عام 2014/2015 إلى 4505 جمعية عام 2019/2020 نتيجة لعمليات الإرث وتفتت الحيازات، كما حدث زيادة طفيفة جدًا فى أعداد الجمعيات التعاونية التابعة للثروة المائية من 99 جمعية تعاونية عام 2014/2015 إلى 101 جمعية عام 2019/2020، وزيادة أعداد الجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة من نحو 629 جمعية عام 2014/2015 إلى 670 جمعية عام 2019/2020، أما بالنسبة للجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى فقد ثبت عددها عند 761 جمعية خلال الفترة من عام 2014/2015 – 2019/2020.