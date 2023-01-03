الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عماد خليل لـ وزير التموين: جهاز حماية المستهلك لا يحمى المستهلكين

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

قال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور جهاز حماية المستهلك هو حماية المستهلكين لكنه غير قادر على حمايتهم، ومعظم مفتشي التموين يحررون محاضر ضد التجار البسطاء، ويتركون السلاسل التجارية الكبرى دون رقابة.

وأضاف "خليل"، خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المخصصة لمواجهة وزيرة التموين علي المصيلحي بـ158 أداة رقابية: "هناك ارتفاع متوالي في الأسعار، والسلع ترتفع من يوم لآخر، وهذا يسبب سخطًا عامًا".

وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي يوجه بها رئيس الجمهورية تضيع بسبب جشع التجار"، مضيفًا: "نقص المفتشين لدى وزارة التموين غير مبرر، والمفتشون الموجودون لا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ158 أداة رقابية.

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