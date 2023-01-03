الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 3 متهمين بسرقة المواطنين بأسلوب الخطف في القليوبية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة المواطنين بالخطف في بالقليوبية.

وتبين ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القليوبية وبحوزتهم فردين خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 4 لفافات من مخدر الهيروين؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة ، مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى والتصرف فى هواتف المحمول، متحصلات نشاطهم الإجرامى، لدى عميلهم سئ النية صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وأمكن ضبطه وبحوزته  10 هواتف محمول "مجهولين المصدر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية سرقة المواطنين ضبط القليوبية الخطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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