رئيس البرلمان للنواب فى «جلسة المصيلحى»: «مالكم النهارده فيه حركة ونشاط زائد.. أرجو الهدوء»

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالهدوء خلال عرضهم أدواتهم الرقابية الموجهة للدكتور على المصيلحي، وزير التموين.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم: «أرجو الهدوء.. مالكم النهارده فيه حركة ونشاط زائد.. كل سنة وانتم طيبين.. سنة 2023 بدأت، الهدوء، وممكن تقول كل ما عندك بهدوء.. قول كل اللي إنت عايزه بموضوعية وبهدوء.. لكن لما يزداد حماسك حتى تنظيم كلمتك هيضيع منك.. فنظم كلمتك بموضوعية وبهدوء خلال الوقت المحدد هتلاقيك قمت بالمطلوب».

وتشهد الجلسة العامة للمجلس مواجهة وزير التموين علي المصيلحي بـ158 أداة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.