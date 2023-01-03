إقامة 8 معارض للسلع الغذائية بأسعار مناسبة في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، عددًا من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع علي يوسف، رئيس المدينة نتائج أعمال اللجنة المختصة بحصر زراعات القمح بناصر، والتي تواصل عملها تحت إشراف ماجد رمضان، نائب رئيس المركز، لحصر وتدقيق المساحات المنزرعة، حيث أشارت الإحصائيات من خلال تقرير الوحدة المحلية إلى وصول إجمالي الأراضي المنزعة قمحا التي تم حصرها بدائرة المركز 9 آلاف و750 فدانًا حتى يوم أمس، وجارِ الحصر لحين الانتهاء من موسم الزراعة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ بالتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، فقد قام رئيس المركز بتشكيل لجنة ضمت كل من رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ومدير إدارة تموين ناصر ومسؤولي الطب البيطري والتفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية وتحت إشراف نائب رئيس المدينة، والتي قامت بمعاينة موقعين لٌإقامة معرضين بالمدينة للسلع الغذائية والأساسية بأسعار تناسب كافة المواطنين، أحداهما على الطريق السريع أمام شارع المركز، والثاني بمنطقة السوق القديم، وتم التنسيق مع التجّار والجزارين لعمل عدد ٣ باكيات بقالة وعدد ٢ باكية خضروات وفاكهة وعدد ٢ باكية جزارة وعدد ٢ باكية ثلاجة مجمدات، كما تم التنسيق لإقامة ٦ شوادر بالوحدات المحلية القروية.

فيما تم تنفيذ حملة نظافة تم خلالها رفع 85 طنًا من القمامة بشارع فاطمة الزهراء وشارع الأديرة وشارع بورسعيد وشارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل ومصرف إشمنت الشرقي، بجانب جمع المخلفات المنزلية بقرى المركز.