الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقامة 8 معارض للسلع الغذائية بأسعار مناسبة في بني سويف

جريدة الدستور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، عددًا من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع علي يوسف، رئيس المدينة نتائج أعمال اللجنة المختصة بحصر زراعات القمح بناصر، والتي تواصل عملها تحت إشراف ماجد رمضان، نائب رئيس المركز، لحصر وتدقيق المساحات المنزرعة، حيث أشارت الإحصائيات من خلال تقرير الوحدة المحلية إلى وصول إجمالي الأراضي المنزعة قمحا التي تم حصرها بدائرة المركز 9 آلاف و750 فدانًا حتى يوم أمس، وجارِ الحصر لحين الانتهاء من موسم الزراعة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ بالتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، فقد قام رئيس المركز بتشكيل لجنة ضمت كل من رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ومدير إدارة تموين ناصر ومسؤولي الطب البيطري والتفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية وتحت إشراف نائب رئيس المدينة، والتي قامت بمعاينة موقعين لٌإقامة معرضين بالمدينة للسلع الغذائية والأساسية بأسعار تناسب كافة المواطنين، أحداهما على الطريق السريع أمام شارع المركز، والثاني بمنطقة السوق القديم، وتم التنسيق مع التجّار والجزارين لعمل عدد ٣ باكيات بقالة وعدد ٢ باكية خضروات وفاكهة وعدد ٢ باكية جزارة وعدد ٢ باكية ثلاجة مجمدات، كما تم التنسيق لإقامة ٦ شوادر بالوحدات المحلية القروية.

فيما تم تنفيذ حملة نظافة تم خلالها رفع 85 طنًا من القمامة بشارع فاطمة الزهراء وشارع الأديرة وشارع بورسعيد وشارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل ومصرف إشمنت الشرقي، بجانب جمع المخلفات المنزلية بقرى المركز.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات المحلية القروية رؤساء الوحدات المحلية مخالفات البناء معارض السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

القبض على ديلر مخدرات فى المرج

«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.3 مليون مواطن العام الماضى

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام