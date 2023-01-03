الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ملابسات سرقة عامل 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب بمنطقة عابدين.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بسرقة مبلغ مالى 3,800,000 جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا سابقًا بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمكتب محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب عمله اختمرت فى ذهنه سرقته.

وبتاريخ الواقعة تمكن من الدلوف للمكتب والاستيلاء على مبلغ مالى أكثر من 3,5 مليون جنيه من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام بإخفاء المبلغ المالى المستولى عليه داخل محل تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ملك أحد أقاربه عامل.

وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل ملكه على المبلغ المالى المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

السرقة خزينة المكتب المبلغ المالى عامل منطقة عابدين مكتب سرقة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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