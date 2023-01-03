تجنبًا للحوادث.. إدارة الإطفاء تحذر من استخدام الدفايات الكهربائية فى الشتاء (فيديو)

قال اللواء محمد سعيد حسين، مدير إدارة الإطفاء سابقًا، إنه لا يُنصَح باستخدام الدفايات الكهربائية خلال فصل الشتاء، تجنبًا لوقوع أي نوع من أنواع الحوادث التي تنتشر دائمًا في هذه الفترة من العام.

وأضاف حسين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن دفايات الزيت أكثر أمانًا، وتقلل من احتمالية وقوع حوادث الاحتراق أو الاشتعال التي تحدث نتيجة أخطاء بسيطة أو غير متوقعة.

ونوّه بأنه في حال وقوع أي حادث يجب الاهتمام أولًا بإنقاذ الأرواح قبل البدء في إطفاء الحريق، مع مراعاة البدء بإنقاذ الأطفال بسبب ضعف جهازهم التنفسي، وعدم قدرتهم على التصرف السليم وقت الأزمة.

وأكد مدير إدارة الإطفاء سابقًا أنه يُنصَح بوضع الدفايات في مكان بعيد نسبيًا عن الأقمشة والسجاد وأي مواد أو خامات قابلة للاشتعال لتجنب وقوع أي شكل من أشكال الحوادث.