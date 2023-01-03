بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة يستقلها عددا من الأشخاص على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من السيد عبد الرحمن عبد الهادى 58 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونورهان فريد أحمد 16 عاما مصابة بكدمة شديدة بالوجه، وفريد أحمد على 42 عاما مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وابتسام علي شحاتة 47 عاما مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى مراد علي ابراهيم 15 عاما مصابة بكدمات بالصدر، وأسماء محمد محمود على 14 عاما مصابة بكدمة شديدة بالكتف الأيمن، وشربات إبراهيم علي سالم 50 عاما مصابة باشتباه كسر بالساقين الأيمن، وهبة السيد أبو الليل 38 عاما مصابة ما بعد الارتجاج، ورضا ابراهيم محمد حسب الله 19 عاما مصاب باشتباه كسر بالحوض كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.