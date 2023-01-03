حرس الحدود يسعى لمواصلة مفاجأته أمام المقاولون فى الجبل الأخضر

يحل حرس الحدود ضيفًا على فريق المقاولون في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز في مباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين .

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وهزيمتين، وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 10 أهداف، وجمع نقطتين من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المصري والزمالك، والهزيمة أمام البنك الأهلي، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 15 والاقتراب من المربع الذهبي.

شوقي غريب حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة البنك الأهلي، خاصة الأخطاء الدفاعية التي أدت للهزيمة، وأكد للاعبيه أن مباراة اليوم تعتبر مفترق طرق للفريق فإما المنافسة على دخول المربع الذهبي أو دخول صراع الهبوط .

في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات وخمس هزائم وسجل خمسة أهداف، ودخل مرماه 13 هدفًا، وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع المصري وطلائع الجيش والهزيمة أمام الزمالك، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد عن مثلث الهبوط .

أحمد أيوب سيحافظ على ثبات التشكيل الذي خاض المباريات الأخيرة، وستكون التغييرات في أضيق الحدود على ضوء دراسته لفريق المقاولون، ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، ويعتمد أيوب في الجانب الهجومي على مهارات مصطفى زيكو وقوة عمر بسام، وأكد أن الفوزعلى البنك الأهلي سوف يعطي دفعة قوية للاعبين بداية من مباراة طلائع الجيش.

يدير المباراة محمد عادل، ويساعده محمد أبورحاب، ومصطفى حسين، ومعهم أحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، وإبراهيم نور الدين حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.