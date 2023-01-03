أستاذ أمراض صدرية: متحور كورونا الجديد ينقل العدوى لـ18 شخصا

قال أنطوان أشقر، أستاذ الأمراض الصدرية، إن المتحورات الأخيرة لفيروس كورونا تبدو أنها شديدة العدوى، وتستطيع أن تعدي 18 شخصًا، ولهذا هناك تخوف كبير من هذه المتحورات التي تأتي من الصين، وهي موجودة في كافة بلدان العالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عب فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين اتبعت سياسة صفر كوفيد، وكان لديها إجراءات صارمة وبفعل المظاهرات خفضتها، وكانت نسبة الملقحين في الصين أقل من الملقحين في أوروبا وغيرها من البلدان، والصين الإصابات بها وصلت إلى أكثر من 300 مليون؛ وهذا سبب التخوف نتيجة سرعة الانتقال.

وأوضح أن الفيروس أقل حدة وخطورة بفضل اللقاحات، وفرنسا 66 مليون نسمة وأصيب منها 60 مليون شخص حتى وصلوا لمناعة القطيع، ولكن حتى مع مناعة القطيع يمكن للأشخاص أن يصابوا به.