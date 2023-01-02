الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبحيرة

موقع الحدث
موقع الحدث

شهدت قرية ديبونو، التابعة لمركز ادكو بمحافظة البحيرة، مساء الاثنين، مصرع عامل أثناء التنقيب عن آثار داخل حوش منزل شبه مهجور، حيث قام بعمل حفرة تقريبا قطرها 4 أمتار وأثناء التنقيب انهال عليه التراب، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل حوش منزله بقرية ديبونو التابعة لمركز ادكو، وحرر المحضر اللازم وجار المتابعة.

التنقيب عن آثار في البحيرة 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع مواطن مجهول الهوية أثناء التنقيب عن آثار داخل حوش منزله بقرية ديبونو التابعة لمركز إدكو، حيث انهال عليه التراب.

ويجري الآن رفع التراب بمعدات الوحدة المحلية لاستخراج الجثمان بحضور طاقم الحماية المدنية ومركز شرطة ادكو ومرفق الإسعاف، وجار المتابعة حتى انتهاء عملية العثور على الجثمان، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.

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